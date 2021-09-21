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    «Мільярд дерев» від Зеленського: аналітик розповів про невтішні результати

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    Амбітний проєкт із озеленення може зайняти декілька тисячоліть - «Мільярд дерев» від Зеленського: аналітик розповів про невтішні результати
    Амбітний проєкт із озеленення може зайняти декілька тисячоліть
    фото з відкритих джерел

    Експерт вирахував цифру на основі даних про кількість дерев, висаджених за три місяці реалізації проєкту

    Аналітик даних Євген Істребін вирахував, що якщо реалізація програми Володимира Зеленського «Зелена країна», в рамках якої планується висадити в Україні 1 млрд дерев, ітиме такими ж темпами, як у перші місяці, загалом для її реалізації знадобиться більш ніж п’ять тисячоліть. Про це Євген Істребін написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Пам'ятаєте, була така програма «Зелена країна?» Так ось, доповідаю. Програма стартувала 7 червня. У рамках програми була запланована висадка 1 млрд дерев. За три місяці висадили 42540. Це становить 0,004254%. За поточних темпів висадки для досягнення кінцевого результату необхідно всього лише 5876 років !!! », – написав Євген Істребін.

    Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна». Про це він заявив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».

    «Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», – сказав президент.

    Указ про запуск проєкту Зеленський підписав одразу під час виступу.

    Нагадаємо, як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:

    • 333 333 333 дерева на рік,
    • 27 777 777 на місяць,
    • 926 000 на день,
    • 38 580 на годину,
    • 643 на хвилину,
    • понад 10 дерев на секунду.
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    Теги: Держлісагентство екологія Володимир Зеленський президент час Євген Істребін указ
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    «Мільярд дерев» від Зеленського: аналітик розповів про невтішні результати