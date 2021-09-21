«Мільярд дерев» від Зеленського: аналітик розповів про невтішні результати
Експерт вирахував цифру на основі даних про кількість дерев, висаджених за три місяці реалізації проєкту
Аналітик даних Євген Істребін вирахував, що якщо реалізація програми Володимира Зеленського «Зелена країна», в рамках якої планується висадити в Україні 1 млрд дерев, ітиме такими ж темпами, як у перші місяці, загалом для її реалізації знадобиться більш ніж п’ять тисячоліть. Про це Євген Істребін написав на своїй сторінці у Facebook.
«Пам'ятаєте, була така програма «Зелена країна?» Так ось, доповідаю. Програма стартувала 7 червня. У рамках програми була запланована висадка 1 млрд дерев. За три місяці висадили 42540. Це становить 0,004254%. За поточних темпів висадки для досягнення кінцевого результату необхідно всього лише 5876 років !!! », – написав Євген Істребін.
Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна». Про це він заявив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».
«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», – сказав президент.
Указ про запуск проєкту Зеленський підписав одразу під час виступу.
Нагадаємо, як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:
- 333 333 333 дерева на рік,
- 27 777 777 на місяць,
- 926 000 на день,
- 38 580 на годину,
- 643 на хвилину,
- понад 10 дерев на секунду.