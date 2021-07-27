Мільярд дерев. Держлісагентство визнало, що не подужає план Зеленського

Володимир Зеленський хотів, щоб в Україні висаджували 643 дерева в хвилину

У Держлісагентстві готують пропозиції щодо створення умов для досягнення оптимального показника рівня лісистості

Держагентство лісових ресурсів не зможе висадити мільярд дерев за три роки, як передбачає план президента Володимира Зеленського. Про це заявили в агентстві у відповідь на запит «Українських новин».

Зазначається, що у найближчі три роки агентство планує висадити понад 729 мільйонів саджанців.

«Орієнтовно, агентство планує висадити в 2021 році більш як 10 млн сіянців, у 2022 – понад 223 млн, у 2023 – понад 230 млн, а в 2024 році – понад 266 млн штук сіянців», – сказано в документі.

Також зазначається, що указ Зеленського про збереження лісів відноситься не тільки до державних лісгоспів, а й до всіх власників лісів і лісокористувачів, юридичних і фізичних осіб. У Держлісагентстві готують пропозиції щодо створення умов для досягнення оптимального показника рівня лісистості.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна».

«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», – сказав президент.

Як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:

333 333 333 дерева в рік,

27 777 777 в місяць,

926 000 на день,

38 580 в годину,

643 в хвилину,

більше 10 дерев в секунду.

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