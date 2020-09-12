Зеленський призначив 50 стипендій для спортсменів та тренерів з неолімпійських видів спорту



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Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій визначається Міністерством молоді та спорту України

Документом також затверджено Положення про стипендії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким заснував 50 стипендій для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їхніх тренерів. Про це йдеться на сайті пресслужби Офісу Президента.

«Згідно з указом, стипендії Глави держави призначаються з метою стимулювання успішних виступів на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту вищих досягнень. На здобуття відзнаки висуваються спортсмени зі складу національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту, що входять до програм Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої шахової олімпіади та Європейських ігор, які посіли в поточному році перше-третє місця на Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу, перше місце на чемпіонатах Європи з неолімпійських видів спорту, а також їхні тренери», – йдеться в повідомленні.

Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій визначається Міністерством молоді та спорту України.

Документом також встановлено розміри стипендій спортсменам і тренерам за перше-третє місця на Всесвітніх іграх, чемпіонаті світу та за перше місце на чемпіонаті Європи – від трьох до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, Глава держави підписав укази про призначення стипендій для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхніх тренерів, для спортсменів та їхніх тренерів з олімпійських видів спорту, а також для спортсменів та їхніх тренерів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту.

Нагадаємо, що Зеленський призначив президентські стипендії визначним паралімпійцям та дефлімпійцям.