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    Зеленський вніс зміни у склад президентської комісії з питань громадянства

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    Зеленський вніс зміни у склад президентської комісії з питань громадянства - Зеленський вніс зміни у склад президентської комісії з питань громадянства
    Зеленський вніс зміни у склад президентської комісії з питань громадянства
    Фото з відкритих джерел

    Указ набирає чинності з дня його опублікування

    Президент Володимир Зеленський вніс зміни у склад комісії при Президентові України з питань громадянства.
    Відповідний указ №224/2021 опублікований на сайті Глави держави.

    «Увести до персонального складу Комісії при Президентові України з питань громадянства Буданова Кирила Олексійовича - начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України; Демченка Руслана Михайловича - першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; Ляховича Андрія Ілліча - радника керівника Офісу Президента; Покотила Олексія Івановича - керівника Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента; Потаєва Вадима Олександровича - радника керівника Офісу Президента», - йдеться в документі.

    Цим же Указом зі складу комісії виведено Ольгу Башей та Ігоря Оваденка.

    Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Президент України Володимир Зеленський 2 червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

    Теги: Володимир Зеленський президент указ
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    Зеленський вніс зміни у склад президентської комісії з питань громадянства