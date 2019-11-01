Арахамія не бачить підстав для висловлення недовіри Рябошапці



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Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

За словами Арахамії, «є така світова практика — 100 днів ніхто не критикує, і дає людині можливість попрацювати»

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що не бачить підстав для висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«На даний час я не бачу ніяких таких причин чи умов для того, щоб висловлювати недовіру генпрокурору, який працює менше ніж три місяці. Вважаю, що це взагалі неправильна практика щодо будь-якої посади — чи це генпрокурор, чи це міністр» — сказав він.

За словами Арахамії, «є така світова практика — 100 днів ніхто не критикує, і дає людині можливість попрацювати».

Нагадаємо, у Верховній Раді почали збір підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Як стало відомо ЗМІ, ініціатор збору - нардеп від фракції «Слуга народу» Антон Поляков.

Раніше Поляков розповів, що запитав у президента Володимира Зеленського, коли голова парламенту видасть йому підписні листи, аби оголосити недовіру Рябошапці і змінити його на іншого генпрокурора.