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    Політика

    Арахамія не бачить підстав для висловлення недовіри Рябошапці

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    Очільник&nbsp;фракції &laquo;Слуга народу&raquo;&nbsp;Давид Арахамія&nbsp; - Арахамія не бачить підстав для висловлення недовіри Рябошапці
    Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 

    За словами Арахамії, «є така світова практика — 100 днів ніхто не критикує, і дає людині можливість попрацювати»

    Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що не бачить підстав для висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «На даний час я не бачу ніяких таких причин чи умов для того, щоб висловлювати недовіру генпрокурору, який працює менше ніж три місяці. Вважаю, що це взагалі неправильна практика щодо будь-якої посади — чи це генпрокурор, чи це міністр» — сказав він.

    За словами Арахамії, «є така світова практика — 100 днів ніхто не критикує, і дає людині можливість попрацювати».

    Нагадаємо, у Верховній Раді почали збір підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Як стало відомо ЗМІ, ініціатор збору - нардеп від фракції «Слуга народу» Антон Поляков.

    Раніше Поляков розповів, що запитав у президента Володимира Зеленського, коли голова парламенту видасть йому підписні листи, аби оголосити недовіру Рябошапці і змінити його на іншого генпрокурора.

    Верховна Рада депутат кадрові зміни відставка партія Слуга народу Руслан Рябошапка Давид Арахамія
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