Нардеп від «Слуги народу» збирає в Раді підписи за відставку Рябошапки документ



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На даний момент за відставку Руслана Рябошапки зібрано близько 10-15 підписів

Ініціатор збору підписів - нардеп від фракції «Слуга народу» Антон Поляков

У Верховній Раді почали збір підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Про це Liga.net повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

«Сьогодні почали збір підписів за відставку генпрокурора. До мене вже підходили кілька разів з листом для підписів», - заявив він.

Юрчишин не знає, хто ініцював збір, але бачив підписи нардепа Максима Бужанського і Ярослава Дубневича.

Як стало відомо ЗМІ, ініціатор збору - нардеп від фракції «Слуга народу» Антон Поляков. На даний момент зібрано близько 10-15 підписів.

Раніше Поляков розповів, що запитав у президента Володимира Зеленського, коли голова парламенту видасть йому підписні листи, аби оголосити недовіру Рябошапці і змінити його на іншого генпрокурора.