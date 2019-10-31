«Прямо в генпрокурора!» Нардеп засвітив листування щодо арешту Дубневича (фото)
Андрій Задорожний: Ще раз отримали підтвердження, прямо у генпрокурора, що безпосередньо в залі Дубневича затримувати не будуть
Затримання народного депутата групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича прямо в залі засідань Верховної Ради не відбудеться. Про це йшлося в листуванні представника «Слуги народу» Андрія Задорожного. Фото повідомлень у його телефоні опублікував у Facebook парламентський фотокореспондент Ян Доброносов.
«Ще раз отримали підтвердження, прямо у генпрокурора, що безпосередньо в залі Дубневича затримувати не будуть», – йшлося в переписці.
Сам Дубневич підтвердив, що йому вже вручили підозру і завтра буде призначений суд.
Він уточнив, що про підозру йому повідомили об 11:48 у приміщенні Верховної Ради. На уточнююче запитання, де саме відбулося повідомлення про підозру, Дубневич відповів: «Вручати підозру не можуть у залі. Вручили за залом засідань, не в туалеті».
Депутат заявив, що до арешту готовий і вже зібрав найнеобхідніші речі, серед яких дві книги роман Василя Шкляра «Характерник» і книгу Люко Дашвара.
З огляду на світлину, цей меседж був написаний Задорожним у чаті «Зе! Депутат».
Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.
За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн.
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича під варту з альтернативою застави 93 млн грн.