«Прямо в генпрокурора!» Нардеп засвітив листування щодо арешту Дубневича (фото)



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Ярослав Дубневич розповів, що про підозру йому повідомили у приміщенні Верховної Ради і уточнив: не в туалеті Ілюстративне фото

Андрій Задорожний: Ще раз отримали підтвердження, прямо у генпрокурора, що безпосередньо в залі Дубневича затримувати не будуть

Затримання народного депутата групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича прямо в залі засідань Верховної Ради не відбудеться. Про це йшлося в листуванні представника «Слуги народу» Андрія Задорожного. Фото повідомлень у його телефоні опублікував у Facebook парламентський фотокореспондент Ян Доброносов.

«Ще раз отримали підтвердження, прямо у генпрокурора, що безпосередньо в залі Дубневича затримувати не будуть», – йшлося в переписці.

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Сам Дубневич підтвердив, що йому вже вручили підозру і завтра буде призначений суд.

Він уточнив, що про підозру йому повідомили об 11:48 у приміщенні Верховної Ради. На уточнююче запитання, де саме відбулося повідомлення про підозру, Дубневич відповів: «Вручати підозру не можуть у залі. Вручили за залом засідань, не в туалеті».

Депутат заявив, що до арешту готовий і вже зібрав найнеобхідніші речі, серед яких дві книги роман Василя Шкляра «Характерник» і книгу Люко Дашвара.

З огляду на світлину, цей меседж був написаний Задорожним у чаті «Зе! Депутат».

Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича під варту з альтернативою застави 93 млн грн.