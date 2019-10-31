«У нас відбувається якесь знущання». Депутатка від «Слуги народу» розплакалася під час засідання Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Скороход була обрана до парламенту в окрузі № 93 (Київська область)

Нардеп поскаржилась, що члени фракції не дотримуються досягнутих домовленостей щодо законопроєкту

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Анна Скороход розплакалася у Верховній Раді через небажання колег розглядати запропоновані нею поправки до законопроєкту про анбандлінг в НАК «Нафтогаз».

«Мені здається, у нас відбувається якесь знущання. Якщо я сказала, що хочу пройти по своїх правках, значить, я хочу пройти по своїх правках. А не щоб хтось підходив до мене і казав: перестань їх подавати», - крізь сльози сказала Скороход.

Вона також поскаржилась, члени фракції не дотримуються досягнутих домовленостей щодо законопроєкту. Зокрема, вона звинуватила, що комітет не включив у документ правки, на які погодився вчора.

Згодом Скороход заспокоїлася, і депутати продовжили розглядати поправки.

Скороход була обрана до парламенту в окрузі № 93 (Київська область).

Нагадаємо, напередодні голова комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці Богдан Яременко опинився в центрі секс-скандалу. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентарій поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів. Дві години – 150 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.

Згодом стало відомо, що український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал, в який він потрапив напередодні.