«У нас відбувається якесь знущання». Депутатка від «Слуги народу» розплакалася під час засідання Ради
Нардеп поскаржилась, що члени фракції не дотримуються досягнутих домовленостей щодо законопроєкту
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Анна Скороход розплакалася у Верховній Раді через небажання колег розглядати запропоновані нею поправки до законопроєкту про анбандлінг в НАК «Нафтогаз».
«Мені здається, у нас відбувається якесь знущання. Якщо я сказала, що хочу пройти по своїх правках, значить, я хочу пройти по своїх правках. А не щоб хтось підходив до мене і казав: перестань їх подавати», - крізь сльози сказала Скороход.
Вона також поскаржилась, члени фракції не дотримуються досягнутих домовленостей щодо законопроєкту. Зокрема, вона звинуватила, що комітет не включив у документ правки, на які погодився вчора.
Згодом Скороход заспокоїлася, і депутати продовжили розглядати поправки.
Скороход була обрана до парламенту в окрузі № 93 (Київська область).
Нагадаємо, напередодні голова комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці Богдан Яременко опинився в центрі секс-скандалу. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.
Парламентарій поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів. Дві години – 150 доларів.
Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.
Згодом стало відомо, що український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал, в який він потрапив напередодні.