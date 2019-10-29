Нардеп від «Слуги народу» заявив, що його «замовили» кримінальному авторитету



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Нардеп Антон Поляков: один з депутатів, який фігурує у справі Бориса Приходька, замовив мене одному з кримінальних авторитетів

Антон Поляков стверджує, що «високопосадовець МВС» повідомив, що його «замовили»

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Антон Поляков заявив, що інший депутат «замовив його кримінальному авторитету».

Про це парламентар розповів у контексті його невдоволення генпрокурором Русланом Рябошапкою, повідомляє «Громадське».

«Місяць тому генпрокурор Рябошапка сказав особисто мені, що у нього є подання про зняття недоторканності з депутата (Бориса — ред.) Приходька, який вкрав 2 мільярди гривень і просто не з’являється на судові засідання, тому що він депутат», — сказав Поляков.

Він розповів, що запитав у президента Володимира Зеленського, коли голова парламенту видасть йому підписні листи, аби оголосити недовіру Рябошапці і змінити його на іншого генпрокурора.

Поляков стверджує, що «високопосадовець МВС» повідомив, що його «замовили».

«Один з депутатів, який фігурує у справі Приходька, замовив мене одному з кримінальних авторитетів з приводу того, що пан Рябошапка, скажемо так, від мене відчуває тиск з приводу цієї справи», — сказав парламентар.

Він уточнив, що цей високопосадовець МВС рекомендував йому написати заяву для надання державної охорони.

За словами Полякова, він назвав прізвище цього депутата, а Зеленський пообіцяв йому розібратися.

Борис Приходько — колишній заступник голови Нацбанку, він фігурує у справі про незаконне заволодіння понад 2 мільярдами гривень Аграрного фонду.