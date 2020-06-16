Тимошенко буде оскаржувати меморандум з МВФ: це здача суверенітету України



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Юлія Тимошенко буде оскаржувати меморандум з МВФ

Голова «Батьківщини» також запевнила, що депутати партії будуть звертатися до Конституційного суду через меморандум з МВФ

Кожним пунктом меморандуму з Міжнародним валютним фондом влада здає національні інтереси й продовжує «політику розпродажу України». «Батьківщина» буде оскаржувати це в суді.

Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на засіданні погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів.

«Наша команда починає глибоку внутрішньонаціональну експертизу меморандуму з МВФ за розділами. Ми будемо доводити, в тому числі й в судах, що це здача суверенітету України. Цього тижня ставиться вісім лобістських законів на виконання меморандуму. Ми не дамо вам спаплюжити суверенітет України. Ми будемо боротися проти таких речей. Управляйте країною, а не здавайте її національні інтереси», - сказала Тимошенко.

Голова «Батьківщини» також запевнила, що депутати партії будуть звертатися до Конституційного суду, аби «все, що буде ухвалене по цьому меморандуму, визнали неконституційним».

«У документі, по суті, знищуються наші державні банки, розпродається земля, стратегічна власність держави. Тут передається в управління іноземним комісіям формування Вищої ради правосуддя, йдеться про продовження медичної реформи. Тут йдеться про оптимізацію системи освіти, а це означає, що будуть скорочуватися мережі шкіл. Тут говориться про зниження заробітної плати викладачам, професорам, доцентам, тут оголошується автономія Національного банку від держави… Але ми будемо інформувати суспільство про кожен крок влади, спрямований на руйнацію незалежності країни, і не дозволимо продовжувати цю політику й далі», - підсумувала Тимошенко.

Як повідомлялося, 12 червня в Україну надійшов перший транш кредиту МВФ.

Зазначимо, 10 червня Європейська комісія перерахувала Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. До кінця року Україну очікує ще 1,2 млрд євро від Єврокомісії і 1 млрд доларів від Світового банку.

Всі гроші будуть спрямовані на фінансування дефіциту державного бюджету.

Нагадаємо, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд строком на 18 місяців.

Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.