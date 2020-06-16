Шмигаль розкрив подробиці програми Кабміну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Шмигаль розкрив подробиці програми Кабміну

Розроблені 320 пунктів результативності програми, і кожен українець зможе перевірити її, зазначив Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що оновлена програма діяльності Кабміну дістала конструктивне схвалення комітетів і членів фракцій ВР, і це документ, яким можна пишатися.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова».

«Абсолютне, конструктивне сприйняття цього оновленого документа. В тому числі, я подякував фракції, ми мали можливість разом з Верховною Радою зробити дійсно зробити документ, яким можна пишатися, і який сприйматиме українське суспільство», - підкреслив Шмигаль.

За його словами, у программі діяльності уряду враховане падіння ВВП на 4,8% і зростання економіки вже в другому півріччі 2020 року.

Документ базується на передвиборній програмі президента Володимира Зеленського, а також враховує вимоги співробітництва України з міжнародними кредиторами.

Крім того, Кабмін розробив програму стимулювання економіки, спрямовану на подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що у четвер, 18 червня, нардепи зможуть прийняти рішення щодо доопрацьованої програми дій уряду.

«На четвер буде виноситись допрацьована програма дій уряду. Я думаю, що в нас буде можливість розглянути її та прийняти відповідне рішення», - додав Разумков.

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада проголосувала за постанову, якою відправили на доопрацювання програму дій уряду. Відзначимо, якби парламентарі підтримали дану програму, Кабмін би отримав річний імунітет, а Рада б не змогла звільнити главу уряду.