«Зелю геть»: активісти і Стерненко прийшли під будинок Зеленського



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Активісти і Сергій Стерненко прийшли під будинок Зеленського Фото: Укрінформ

Активісти також дзвонили самому Зеленському, але слухавку ніхто не брав

Сергій Стерненко і активісти, які підтримували його під час обрання запобіжного заходу у Шевченківському районному суді Києва, прийшли під будинок президента Володимира Зеленського.

Активісти, зокрема, запалили там фаєри.

Вони хочуть, щоб їм роз’яснили як виконувати ухвалу суду, якою Стерненка відправили під домашній арешт, але призначили його відбувати, за словами активіста, за адресою військової частини в Одесі, куди, як наголошує Стерненко, його не пустять, тому що це режимний об’єкт.

Активісти також дзвонили самому Зеленському, але слухавку ніхто не брав.

Активісти скандували: «Зелю геть», «Аваков – чорт», «Зеля – тікай», «Скиньте Вову», щоб Зеленський до них вийшов.

Урядовий квартал зараз Опубліковано Роман Синіцин Понеділок, 15 червня 2020 р.

Нагадаємо, 15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».

«Цю ухвалу неможливо виконати», - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть «просити утримання під вартою».

Джерело: Укрінформ