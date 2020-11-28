Арахамія впевнений, що Рада підтримає процедуру звільнення директора НАБУ

Всі фракції висловилися про підтримку законопроєкту про процедуру звільнення директора НАБУ, заявив Арахамія

Усі парламентські фракції підтримують ухвалення урядового законопроєкту про процедуру звільнення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це заявив голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Щодо НАБУ є повне узгодження, тобто всі фракції висловилися про підтримку цього законопроєкту», - сказав Арахамія журналістам у суботу, 28 листопада.

Зазначимо, заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров заявив, Ситник не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти.

До слова, напередодні у Раді зареєстровано законопроєкт, який дозволяє парламенту звільняти директора НАБУ.

Як відомо, 26 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував подання до Верховної Ради законопроєкту про зміни до закону про НАБУ. За словами прем'єра, чинний керівник НАБУ продовжить здійснювати свої повноваження «до моменту призначення нового керівника».

Зокрема, Кабмін пропонує наступні зміни до антикорупційного законодавства:

Верховна Рада приймає рішення про звільнення директора НАБУ;

нинішній керівник НАБУ Артем Ситник здійснює повноваження до призначення наступного.

Чинний закон про НАБУ каже, що директора НАБУ не можна звільнити, а указ президента про його призначення можна скасувати тільки на певних підставах.

Зокрема, це закінчення повноважень, смерть, заява про звільнення за власним бажанням, за результатами аудиту бюро, обрання на іншу посаду, якщо директору виповниться 60 років, за станом здоровʼя, недієздатність, обвинувальний вирок, вихід з українського громадянства, невчасно подана декларація, борг з виплати аліментів та якщо директор не може пояснити походження активів.

Конституційний суд 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.