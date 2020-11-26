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    Уряд дозволив Верховній Раді звільняти директора НАБУ

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    Уряд пропонує, аби чинний керівник НАБУ Артем Ситник залишався на цій посаді - Уряд дозволив Верховній Раді звільняти директора НАБУ
    Уряд пропонує, аби чинний керівник НАБУ Артем Ситник залишався на цій посаді

    Раніше директора Антикорупційного бюро міг усунути лише президент й на певних умовах

    Уряд підготував зміни до закону «Про Національне антикорупційне бюро» — пропонує привести всі його положення відповідно до норм Конституції. Про це заявив премʼєр-міністр країни Денис Шмигаль під час засідання уряду.

    «Для нас ключова позиція – збереження незалежності НАБУ і приведення всіх положень закону про його діяльність відповідно до норм Конституції. Тому ми запропонуємо Раді зміни, які розвʼязують обидва питання», – зазначив він.

    Отже, Кабмін пропонує наступні зміни до антикорупційного законодавства:

    • Верховна Рада приймає рішення про звільнення директора НАБУ;
    • нинішній керівник НАБУ Артем Ситник здійснює повноваження до призначення наступного.

    Зазначимо, що чинний закон про НАБУ каже, що директора НАБУ не можна звільнити, а указ президента про його призначення можна скасувати тільки на певних підставах. Вони наступні: закінчення повноважень, смерть, заява про звільнення за власним бажанням, за результатами аудиту бюро, обрання на іншу посаду, якщо директору виповниться 60 років, за станом здоровʼя, недієздатність, обвинувальний вирок, вихід з українського громадянства, невчасно подана декларація, борг з виплати аліментів та якщо директор не може пояснити походження активів.

    Кабмін одноголосно затвердив зміни до закону про НАБУ.

    Нагадаємо, раніше голова НАБУ Артем Ситник заявив, що якщо Україна до кінця поточного року законодавчо не врегулює питання відповідальності за недостовірне декларування, то ця норма зможе набути чинності лише 2022 року. 

    Також нагадаємо, що НАБУ просить дозволу затримати скандального голову Окружного адмінсуду Вовка.

    Теги: Кабмін Верховна Рада НАБУ корупція в Україні Артем Ситник закон уряд
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