Топсиловики після звільнення отримали мільйонні компенсації – ЗМІ

Ексголовнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко (на фото у центрі) після звільнення отримав близько 2 млн грн

Колишні військові високопосадовці отримували під час звільнення від 900 до 2,3 млн грн

Колишні військові високопосадовці, яких було звільнено за президентства Володимира Зеленського, отримали під час звільнення від 900 до 2,3 млн грн.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Зокрема, журналісти встановили, що колишній очільник Управління держохорони Валерій Гелетей при звільненні отримав майже 805 тис. грн (на посаді він заробляв понад 889 тис. грн на рік).

Колишній глава Служби безпеки Василь Грицак отримав при звільненні 1,4 млн грн, а ексголовнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко – близько 2 млн грн.

Міністр оборони в уряді Володимира Гройсмана Степан Полторак при звільненні з військової служби і переході на цивільну отримав 1,9 млн грн – при цьому на посаді він отримував трохи більше за 1,1 млн грн на рік.

Колишній глава Нацполіції Сергій Князєв при звільненні отримав 2,3 млн грн – майже стільки ж, скільки заробляв на рік.

Колишньому керівнику Нацгвардії Юрію Аллерову при звільненні виплатили понад 1,8 млн грн. У 2020 році, за даними журналістів, йому «додали» ще понад 524 тис. грн.

Як повідомлялося раніше, чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади, а потім поновився і отримав за це 750 тисяч гривень.