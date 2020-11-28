Ситник мусить бути звільнений – Офіс президента

На переконання заступника керівника Офісу президента, Ситник не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти

Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров, коментуючи проєкт «перехідного» закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового очільника, заявив, що корінням проблем у антикорупційній політиці держави є саме очільник Ситник.

Про це Татаров заявив виданню «Закон і Бізнес».

«Я не хотів би оцінювати сам законопроект, оскільки не визначаю державну політику у цьому питанні. Тож можу висловити лише свою власну думку стосовно ситуації, що склалася навколо НАБУ», – сказав заступник керівника Офісу президента.

За його словами, останні соціологічні дослідження свідчать, що рівень довіри до НАБУ «є чи не найнижчим серед усіх правоохоронних органів».

«НАБУ – це не українська історія, яка, на жаль, знаходиться за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем у антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник», – заявив Татаров.

На переконання заступника керівника Офісу президента, Ситник не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти.

«Ця людина офіційно визнана корупціонером згідно з рішенням суду, яке набрало законної сили. Її внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Крім цього, КС вирішив, що цей чиновник був незаконно призначений на посаду. Подобається це комусь чи ні, це рішення ніхто не скасував і воно має силу закону», – додав Татаров.

Він також заявив, що щодо Ситника розслідується низка кримінальних проваджень.

«За рішенням суду слідчі досліджували електронну кореспонденцію Ситника та встановили, що він впливав на ухвалення рішень господарськими судами в інтересах своїх близьких та друзів», – повідомив Татаров.

Він зазначив, що Ситник також фактично ввів в оману комісію, яка здійснювала добір на посаду директора НАБУ, бо він не відповідав критеріям доброчесності.

«Зокрема слідчі дійшли висновку, що ще будучи адвокатом, він готував проєкти рішень судів, які потім оголошувалися слово в слово в судових засіданнях. Також він готував та направляв електронною поштою проекти процесуальних документів слідчих та прокурорів, які потім ними підписувалися, – зауважив Татаров. – Це було офіційно за судовим рішенням задокументовано, тобто є доказом у кримінальному провадженні. Ця справа має розслідуватися, а суспільство бути проінформованим про його подробиці».

«Набір цих факторів, а також боротьба, яку ведуть з зовнішніх джерел впливу заради збереження Ситником посади дискредитує правоохоронну систему. І це вже питання національної безпеки і державного суверенітету», – резюмував заступник керівника Офісу Президента. –

На його особисте переконання, в НАБУ має бути проведений новий конкурс на посаду директора установи «з урахуванням виключно українських інтересів».

До слова, напередодні у Раді зареєстровано законопроєкт, який дозволяє парламенту звільняти директора НАБУ.

Як відомо, 26 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував подання до Верховної Ради законопроєкту про зміни до закону про НАБУ. За словами прем'єра, чинний керівник НАБУ продовжить здійснювати свої повноваження «до моменту призначення нового керівника».

Зокрема, Кабмін пропонує наступні зміни до антикорупційного законодавства:

Верховна Рада приймає рішення про звільнення директора НАБУ;

нинішній керівник НАБУ Артем Ситник здійснює повноваження до призначення наступного.

Чинний закон про НАБУ каже, що директора НАБУ не можна звільнити, а указ президента про його призначення можна скасувати тільки на певних підставах.

Зокрема, це закінчення повноважень, смерть, заява про звільнення за власним бажанням, за результатами аудиту бюро, обрання на іншу посаду, якщо директору виповниться 60 років, за станом здоровʼя, недієздатність, обвинувальний вирок, вихід з українського громадянства, невчасно подана декларація, борг з виплати аліментів та якщо директор не може пояснити походження активів.

Конституційний суд 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.