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Арахамія у промовистій футболці потролив Кремль

Надія Клочко
glavcom.ua
Арахамія у промовистій футболці потролив Кремль
Давид Арахамія показав свою футболку про Херсон
фото з відкритих джерел

Очільник фракції «Слуги народу» знущально відповів на заяву Кремля

Кремль на тлі відступу окупаційних військ із Херсона заявив, що Росія розглядає варіант завершення війни шляхом мирних перемовин із Україною. Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія відреагував на нову заяву Кремля жартом про розвал Росії.

«Шукаємо фахівців із російського конституційного права. У рамках переговорного процесу слід підказати колегам, як юридично правильно від'єднувати шматки Російської Федерації», – написав Арахамія у своєму Telegram.

Нардеп проілюстрував допис своїм фото у футболці з надписом «мій Херсон вам у рот не влізе».

Арахамія у промовистій футболці потролив Кремль фото 1

Сьогодні прессекретар президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков на брифінгу вчергове заявив про готовність РФ до переговорів.

«На наш погляд, «спеціальну військову операцію» в Україні можна завершити після досягнення її цілей. Або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами, що теж можливо», – сказав він.

При цьому Пєсков вчергове поскаржився, що Київ не хоче перемовин.

«Але мирні переговори, як ми знаємо, через позицію, зайняту українською стороною, неможливі», – зазначив він.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що ЗСУ звільнили Херсон. Також сьогодні міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт. 

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

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Теги: Давид Арахамія Херсон росія

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