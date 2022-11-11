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Окупаційні війська все ще залишаються на правому березі Херсонщини – розвідка

Надія Клочко
glavcom.ua
Окупаційні війська все ще залишаються на правому березі Херсонщини – розвідка
Сьогодні з'явилася інформація, що ЗСУ уже зайшли у Херсон
фото з відкритих джерел

За даними розвідки, окупанти вибудували лінію оборони навколо Херсона

Більше половини російських сил, які були дислоковані на правому березі Херсонщини, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 тис. осіб. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Вадим Скібіцький.

«Остання інформація, яку ми маємо, що четверту тактичну військову базу перекинули на лівий берег. Решта військ досі там, воюють та ведуть бойові дії з метою прикриття виходу інших», – зазначив він.

За словами представника розвідки України, окупанти відступають з другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські сили на початку жовтня. Але вони вибудували лінію оборони навколо Херсона – і «час покаже», чи вирішать вони захищати місто.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що ЗСУ увійшли в Херсон. Також сьогодні міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Натомість головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт. «На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом», – написав Залужний.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські захисники мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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Теги: деокупація війна розвідка Херсон

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