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  4. Арестович розповів про важке дитинство і чому не може чути плач дітей
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    Політика

    Арестович розповів про важке дитинство і чому не може чути плач дітей

    Радник Банкової повідомив, що в дитинстві часто переїздив&nbsp; - Арестович розповів про важке дитинство і чому не може чути плач дітей
    Радник Банкової повідомив, що в дитинстві часто переїздив 
    фото з відкритих джерел

    «Батька за все своє дитинство я бачив лише 20 разів»

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про своє дитинство. Арестович зазначив, що через те, що його батько був військовим, йому доводилось багато переїжджати. Про це він сказав у інтерв'ю на Youtube-каналі Валерії Коломієць.

    «У мене було дуже складне дитинство. Батька я практично не бачив, бо він був військовим. За все своє дитинство я його бачив лише 20 разів. Було дуже багато переїздів. За 10 років я навчався в 11 школах. Тільки-но знайшов друзів і одразу їх втратив. І це серйозно на мене вплинуло. Це також вплинуло на мій кругозір. А тому я дуже люблю дітей. Для мене не буває чужих дітей. Коли я бачу, що дитина плаче у супермаркеті, бо їй чогось не купили, я одразу купую це і віддаю, якщо батьки погоджуються», – сказав Арестович.

    Також Арестович розповів, що йому пропонували «кругленьку» суму за інтерв’ю. Радник Банкової жодного разу не був віч-на віч з Зеленським.

    Олексій Арестович народився в місті Дедоплісцкаро. Має білоруське та польське коріння по батьківській лінії, мати – росіянка. У 1992 році закінчив школу № 178 у Києві.

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    Теги: росія окупанти війна Україна батьки окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович розповів про важке дитинство і чому не може чути плач дітей