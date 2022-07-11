74 % компаній в Україні мають антикризові команди – рішення для розв’язання питань воєнного часу

Повномасштабна війна стала викликом для українського бізнесу

Компанії та підприємства евакуйовують співробітників, перевозять потужності в безпечні або умовно безпечні регіони, волонтерять, підтримують ЗСУ й, головне, продовжують працювати.

74 % компаній в Україні мають антикризові команди – такого висновку дійшла компанія «EY», одна з найбільших у світі міжнародних компаній, що надає аудиторські, консультаційні та юридичні послуги, провівши дослідження серед українських компаній, які працюють під час війни.

«У розпал пандемії коронавірусу на початку 2020 року 61 % українських компаній мали сформований антикризовий комітет, ще 5 % – зрозуміли його важливість уже під час кризи та запланували створення такого комітету в найкоротші терміни. На початку 2022 року, з початком повномасштабної війни на території Україні, вже 74 % компаній створили антикризові команди в своїх компаніях», – Тетяна Рачинська, консультант, People Advisory Services EY в Україні.

Сьогодні дуже важливою стала наявність на підприємстві спеціальної команди експертів із чітко розподіленими ролями, що швидко збиратиме й аналізуватиме інформацію, оперативно ухвалюватиме рішення та вживатиме необхідних антикризових заходів для забезпечення безперебійної діяльності бізнесу з мінімальними фінансовими та репутаційними втратами.

Рішення LIGA360 для роботи антикризових команд

В умовах воєнного стану до традиційних ризиків, що супроводжують кризи, додалися ризики фізичної безпеки працівників, руйнування потужностей компанії, логістичних ланцюгів тощо. За таких умов наявність антикризової команди, що буде координувати діяльність різних підрозділів компанії, є просто необхідною.

«Ще до військового вторгнення РФ в Україну деякі компанії, створивши антикризові команди, готували плани «А», «Б», «В»... на випадок воєнних дій. Так, ці команди можуть називатись по-різному, у кожного бізнесу туди можуть входити представники різних департаментів, але очевидно, що їхня задача схожа – допомогти бізнесу вистояти в ситуації і максимально безболісно (наскільки це можливо) продовжити працювати, знайти трамплін, від якого б можна було відштовхнутись і рухатись далі», – Оксана Миронько, керівниця Департаменту комунікацій Європейської Бізнес Асоціації.

Головним завданням антикризової команди є мінімізація негативного впливу кризових ситуацій на діяльність бізнесу. У компанії «ЕY» визначили три стадії кризи та завдання, які виконує ця команда:

у період стабільності – запобігання кризі: моніторинг стану підприємства, прогнозування потенційних ризиків і розроблення запобіжних заходів;

у період кризи – протидія: детальна діагностика ситуації, розроблення антикризового плану, розподіл обов'язків між відповідальними особами та контроль за дотриманням плану;

після завершення кризи – «робота над помилками»: аналіз впливу кризи на діяльність підприємства, оцінка ефективності роботи антикризової команди, «засвоєння уроків» для протидії кризам у майбутньому.

Найактивнішою стадією антикризового управління є протидія кризі, що вже настала. За таких умов функції антикризової команди, залежно від її складу, можуть бути такі:

забезпечення фінансової стабільності компанії під час кризової ситуації;

упровадження рішень, спрямованих на підтримку постраждалих під час кризи співробітників, релокація співробітників;

комунікація з працівниками, партнерами, ЗМІ;

оцінка фізичних збитків на об'єктах; розв'язання питань, пов'язаних зі страховими відшкодуваннями;

забезпечення безперервної роботи ІТ-інфраструктури компанії;

співпраця з місцевими та національними правоохоронними органами;

оцінка ризиків, правомірності антикризових планів та їх юридичних наслідків.

За даними бліцопитування ЕY щодо роботи компаній після початку повномасштабної війни на території України, понад 90 % антикризових команд мають у складі представників HR- та фінансового департаменту. Із цього можна зробити висновок, що в роботі антикризових команд в Україні найвищим пріоритетом є розв'язання питань, пов'язаних із персоналом і фінансовим становищем компаній. Також більше ніж 70 % компаній зазначили, що мають у складі антикризової команди представників юридичної та ІТ-функції.

Рішення LIGA360 для роботи антикризових команд

Розв'язувати нагальні питання антикризовим командам допоможуть командні рішення ІТ-платформи LIGA360 для юриста, фахівця з кадрів, бухгалтера та керівника.

«Наша пропозиція включає в себе рішення для керівника, юриста, бухгалтера, HR-менеджера – для ключових ролей антикризової команди. Для тих фахівців, які сьогодні за цих нелегких умов відіграють головні ролі, адже саме вони є вирішальними у функціонуванні компанії. Зараз вони допомагають впоратися з викликами воєнного часу», – Ганна Мороз, комерційний директор у LIGA ZAKON.

Нині пропозиція містить рішення для чотирьох ролей (5 фахівців): для керівника, кадровика, юриста (або комплаєнс-офіцера) і для бухгалтера (фінансового фахівця).

Фахівець із кадрів в умовах воєнного стану щодня має справу з безліччю завдань, що стосуються персоналу: це і переміщення працівників, і мобілізація, і бронювання, і відпустки, і скорочення та багато іншого. У будь-якій компанії саме люди – це її золотий потенціал, тому ця роль є однією з вирішальних.

Безумовно, юристи сьогодні мають, напевно, як ніколи, тримати руку на пульсі змін правового поля. Їм необхідно стежити за тим, з ким компанія працює за договорами, знову ж таки потрібно перевірити всіх контрагентів, партнерів, переглянути угоди, врахувати форс-мажорні обставини. Також чимало компаній тепер змінює напрями роботи, закриває частину бізнесу або зливається з кимось – це все робота юриста, яка потребує врахування нововведень воєнного часу.

Фінансові фахівці – бухгалтери. Вони також насторожі бізнесу, адже податкове законодавство, умови оподаткування дуже швидко змінюються, а ще ж нарахування заробітної плати, допомоги тощо, та й перевірки повертаються... Це все важлива робота фінансового департаменту.

Керівнику теж доводиться мати справу з безліччю завдань: він має знати законодавство, бачити й розуміти «токсичних» для своєї компанії партнерів, розуміти, у який бік розвиватися та де можуть бути ризики для бізнесу.

Саме тому ці чотири ролі є головними, адже вони і справді є стражами бізнесу сьогодні. Корпоративне рішення для компаній LIGA360 допоможе всім фахівцям команди перебувати в єдиному інформаційному полі, миттєво ділитися між собою важливими нововведеннями й обговорювати зміни чи ризики для компанії, бути завжди проінформованим щодо роботи під час війни.

«Звісно, такі корпоративні рішення, які ми пропонуємо бізнесу, можуть бути досить різноманітними. Це не обов'язково 4 чи 5 фахівців; для середнього бізнесу може бути і 10, і 20 цих різноманітних ролей фахівців. Ми можемо запропонувати корпоративні рішення для кожного із цих спеціалістів у різних комбінаціях, також рішення може бути для команди. Наприклад, команди топфахівців, команди юристів, команди фінансового департаменту – у кожній по кілька осіб. Це і є такі корпоративні рішення, які складаються з основних ролей. Крім того, ми пропонуємо дуже вигідні умови для придбання. Для чого ми це робимо? Ми підтримуємо сьогодні бізнес інформаційно, і для нас дуже важливо, щоб бізнес мав інформацію для роботи та продовжував функціонувати. Таким чином ми підтримуємо бізнес, підтримуємо Україну та рухаємося вперед до перемоги», – Ганна Мороз, комерційний директор у LIGA ZAKON.

LIGA360 – це про те, як не упустити важливі законодавчі зміни, що впливатимуть на бізнес; це про комплаєнс, перевірку партнерів, контрагентів, виявлення токсичних зв'язків із рф та рб, про загальні питання оподаткування компанії та персоналу, медіамоніторинг своєї та конкурентних компаній; це завжди своєчасна інформація для ухвалення важливих рішень, яка найбільш необхідна саме для антикризових команд у розв'язанні питань воєнного часу.