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  4. Арестович прокоментував удари по Новій Каховці та розповів про втрати загарбників
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    Події в Україні

    Арестович прокоментував удари по Новій Каховці та розповів про втрати загарбників

    ЗСУ вразили склад із боєприпасами у Новій Каховці - Арестович прокоментував удари по Новій Каховці та розповів про втрати загарбників
    ЗСУ вразили склад із боєприпасами у Новій Каховці
    фото: Олексій Арестович/Telegram

    Захисники вразили пункт управління 49 армії Росії

    Українські вояки вразили пункт управління 49 армії Росії у Новій Каховці, а також ворожу ППО та склади з ракетами. Про втрати загарбників повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

    «За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких важкі, частина з яких не виживе. Були термінові евакуаційні групи для якихось VIP-поранених та вбитих», – повідомив Арестович.

    Як повідомлялося, протягом 9 липня українські військові знищили на південному напрямку 58 російських агресорів, майже два десятки одиниць техніки, а також чотири склади з боєприпасами – один на Миколаївщині, решта – на Херсонщині. Остаточні втрати противника дорозвідуються.

    Раніше окупанти на півдні спробували обійти ЗСУ і отримали відсіч.

    Нагадаємо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович прокоментував удари по Новій Каховці та розповів про втрати загарбників