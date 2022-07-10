Арестович прокоментував удари по Новій Каховці та розповів про втрати загарбників
Захисники вразили пункт управління 49 армії Росії
Українські вояки вразили пункт управління 49 армії Росії у Новій Каховці, а також ворожу ППО та склади з ракетами. Про втрати загарбників повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
«За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких важкі, частина з яких не виживе. Були термінові евакуаційні групи для якихось VIP-поранених та вбитих», – повідомив Арестович.
Як повідомлялося, протягом 9 липня українські військові знищили на південному напрямку 58 російських агресорів, майже два десятки одиниць техніки, а також чотири склади з боєприпасами – один на Миколаївщині, решта – на Херсонщині. Остаточні втрати противника дорозвідуються.
Раніше окупанти на півдні спробували обійти ЗСУ і отримали відсіч.
Нагадаємо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.