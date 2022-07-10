Арестович прокоментував удари по Новій Каховці та розповів про втрати загарбників

Захисники вразили пункт управління 49 армії Росії

Українські вояки вразили пункт управління 49 армії Росії у Новій Каховці, а також ворожу ППО та склади з ракетами. Про втрати загарбників повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких важкі, частина з яких не виживе. Були термінові евакуаційні групи для якихось VIP-поранених та вбитих», – повідомив Арестович.

Як повідомлялося, протягом 9 липня українські військові знищили на південному напрямку 58 російських агресорів, майже два десятки одиниць техніки, а також чотири склади з боєприпасами – один на Миколаївщині, решта – на Херсонщині. Остаточні втрати противника дорозвідуються.

Раніше окупанти на півдні спробували обійти ЗСУ і отримали відсіч.

Нагадаємо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

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