Навіщо Росія взяла «паузу» на фронті: пояснення радника Банкової

Арестович розтлумачив дії окупантів

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що Росія оголосила «паузу» через те, що ЗСУ збили їм темпи підготовки до наступу. За словами Арестовича, підготовка та організація до наступу росіян суттєво сповільнилася. Про це радник Олексій Арестович сказав у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

«Вони взяли паузу і тримаються за неї, але вона не зупинилася. Це вже не прогноз, це – реальність. Темпи підготовки до наступу суттєво сповільнилися. Концентрація ресурсів, створення логістичних мереж, так зване підвезення боєприпасів та інших матеріальних запасів і пального. Удари по складах суттєво послабили можливість це зробити швидко та організовано.

Подальша підготовка наступу на другій лінії – тепер це нетривіальне завдання, бо їхні запаси «проріджені» і будуть зменшуватися. Тому для них конкретну проблему створює загалом підготовка до наступу», – зауважив Арестович.

Незважаючи на те, що тактичні дії окупанти ведуть, однак наступ зі спробою прориву зараз для них неможливий, вважає радник. Як пояснив Арестович, це пов'язано з тим, що їхні матеріальні запаси дуже постраждали.

«Тактичні дії вони ведуть, окремі роти намагаються кудись рухатися, артилерія працює з двох боків. Наступ зі спробою прориву зараз для них – це важке завдання через те, що матеріальні запаси суттєво постраждали. І артилерія там не дуже «лютує», бо там теж є проблеми зі снарядами тепер. Зараз підготовка та організація до наступу – це нетривіальне військове завдання, яке їм доведеться вирішити. Підготовка – це ще не наступ. Темп ми їм збили, дали під дих, і вони просили, зараз намагаються «присідати», – сказав Арестович.

Нагадаємо, 7 липня у Росії оголосили про «паузу» у війні в Україні. Представник міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що підрозділи російських військ наразі проводять «заходи з поповнення бойових можливостей».

Як відомо, окупанти готуються до затяжної війни і вперше з 24 лютого промовчали про «успіхи».

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