Арестович іронічно відповів на погрози Путіна

Заяви про те, що «Росія ще не починала війну проти України», розраховані на внутрішню аудиторію

У РФ є ще сили на наступ, але він триватиме максимум місяць-півтора. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав 7 липня у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

«Путін виступає для внутрішньої аудиторії. Вони провели якісь заміри, подивилися на запити суспільства та намагалися якось на це відповісти. На це все є одна відповідь: не починали, та вже закінчуєте. Всім цим потугам залишилося дуже недовго. Місяць-півтора і вони помалу все згортатимуть, мається на увазі спроби наступу», – пояснив Арестович.

Нагадаємо, 7 липня керівник країни-агресора Володимир Путін вчергове висловив свої погрози країнам Заходу. Він заявив, що «готовий воювати з Заходом до останнього українця».

Раніше Росія вдалася до прямих погроз Заходу. Зокрема, 28 червня перед початком саміту НАТО, на якому визначили Росію як найбільшу загрозу, «Роскосмос» оприлюднив супутникові світлини місця проведення саміту в Мадриді, а також так званих «центрів прийняття рішень».

Читайте також:



