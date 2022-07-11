Ердоган провів розмову із Путіним: йшлося про «зерновий коридор»

Стамбул вважає, що пора діяти за планом ООН щодо експорту зерна

Президент Туреччини закликав забезпечити вивезення збіжжя з України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Про це повідомляє TRT Haber.

Повідомляється, що обговорювалася ситуація в Сирії, а також російсько-українська війна.

«Ердоган заявив, що пора діяти за планом ООН щодо створення безпечних коридорів для експорту зерна в Чорному морі», – йдеться в повідомленні.

Він також повторив, що війна між Росією і Україною має бути завершена справедливими переговорами.

Нагадаємо, напередодні Туреччина заявила, що незабаром вирішиться питання «зернового коридору».

Раніше повідомлялося, що Ердоган готує переговори із Зеленським і Путіним про вивезення українського зерна.

До слова, Кулеба розповів про труднощі у «зернових» переговорах.

Тим часом окупанти придумали схему викрадення зерна із Запоріжжя – розвідка.

Крім того, МЗС зробило заяву щодо затримання корабля з українським зерном у Туреччині.

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