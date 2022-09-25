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Арестович заявив, що в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Арестович заявив, що в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб
Арестович: Україна може провести мобілізацію, якщо це знадобиться
фото з відкритих джерел

Радник Офісу президента припускає, що можуть бути мобілізовані студенти

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що, якщо буде необхідно, в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб. Про це він заявив під час інтерв 'ю з російським юристом і блогером Марком Фейгіним.

За оцінкою Арестовича, росіян мобілізуватимуть у три хвилі, остання закінчиться у грудні. Загалом, він вважає, що мобілізують приблизно 1 млн росіян, можливо, більше.

Фейгін запитав, чи має Україна що протиставити РФ в плані особового складу.

«У нас 1 млн під рушницею по всій країні, – відповів Арестович, сказавши, що Україна перебуває у невигідному географічному положенні, оскільки армія РФ оточує 5/6 території. – Проблема в тому, що ми маємо бути рівномірно сильними. У нас внутрішня лінія фронту 1390 км плюс ще зовнішня майже 4 тис. км, враховуючи морські кордони. Усе це треба боронити. Тому ми ведемо оборону в невигідний спосіб: ми маємо бути рівномірно сильними скрізь. На жаль. Але це ж означає, що якщо бракуватиме – і ми мобілізуємося. Ще раз. Звісно, є [резерв для мобілізації]. У нас 5,5 млн», – відповів Арестович.

За його словами, ідеться про громадян, яких потенційно можуть призвати, союзники, за потреби, можуть збільшити оборонну допомогу, щоб забезпечити цих мобілізованих.

«Ми все-таки 40-мільйонна країна, мільйон ми покличемо якщо що. Та й захід допоможе. Якщо нам бракуватиме, ми мобілізуємося ще раз», – зазначив Арестович.

Він припускає, що можуть бути мобілізовані студенти.

«Якщо в Росії мобілізують мільйон, народ, про який виїзд ви кажете? – сказав він у відповідь на запитання про перспективи для студентів, які навчаються за кордоном. – Нам можуть знадобитися всі. Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла, чи хочете вирішити свої особисті проблеми з навчанням у Сорбоні чи Оксфорді? Це вже все: вставай, народна війна йде. Поки студентів не чіпають, вони не йдуть до армії, але цілком може виявитися таке, що підуть взагалі всі чи дуже багато, бо це питання фізичного виживання нації».

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.

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Теги: армія війна студенти Україна Олексій Арестович

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