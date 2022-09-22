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Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
Багатокілометрова черга зібралася на кордоні Росії з Естонією
фото: соцмережі

Після оголошення мобілізації росіяни масово намагаються виїхати за кордон

З’являється дедалі більше повідомлень про те, що на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

На кордонах спостерігається великий ажіотаж і кількість охочих виїхати з Росії продовжує зростати. Люди стоять у чергах на транспорті, також зібралося багато людей і на піших переходах через кордони. 

Додамо, глава консульського департаменту міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннер раніше повідомив, що після оголошення президентом країни-агресорки Володимиром Путіним часткової мобілізації для участі у війні проти України, велика частина російських чоловіків призовного віку почали виїжджати до Фінляндії. Як відомо, Фінляндія продовжує видавати туристичні візи для громадян Росії попри те, що деякі члени ЄС призупинили цю процедуру з міркувань національної безпеки.

Як відомо, Рада ЄС 9 вересня остаточно затвердила ухвалене раніше рішення про повне призупинення спрощеного візового режиму з Росією. Єврокомісар Ільва Юханссон заявила, що Європа більше не має підстав довіряти росіянам.

Угода про спрощений візовий режим між ЄС і Росією діяла з червня 2007 року. Її повне призупинення стосуватиметься всіх категорій російських мандрівників, які приїжджають до ЄС на короткий термін. Водночас Європейська комісія збирається представити додаткові вказівки країнам-членам, аби гарантувати, що це не вплине негативно на певні категорії росіян, наприклад, журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства.

Також зазначимо, що з 19 вересня, почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

21 вересня міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його держава не видаватиме гуманітарні чи інші види віз росіянам, які ухиляються від мобілізації. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Увечері 21 вересня у містах Росії відбулися акції протесту проти мобілізації. Поліція затримала понад тисячу учасників протестних акцій

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Теги: росія мобілізація кордон

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