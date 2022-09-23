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Генштаб повідомив, куди РФ планує відправити мобілізованих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, куди РФ планує відправити мобілізованих
Згідно мобілізаційних планів Росії, мобілізації підлягатимуть близько 300 тисяч осіб
фото з відкритих джерел

Більшу частину тих, хто підлягатиме мобілізації, становитимуть посадові особи сержантського та рядового складу

На першому етапі часткової мобілізації рашисти планують доукомплектувати свої з’єднання та військові частини, що воюють в Україні, а також частина сил може піти на доукомплектування прикордонної служби. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу.

«Згідно мобілізаційних планів Росії, мобілізації підлягатимуть близько 300 тисяч осіб. За попередніми оцінками, призов відбудеться як найменше у два етапи, може бути більше.

На першому етапі, імовірно протягом місяця-півтора, противник планує доукомплектувати до повного штату свої з’єднання та військові частини, що залучені до ведення бойових дій на території України. Також не виключається, що частина сил піде на доукомплектування прикордонної служби Федеральної служби безпеки противника для вивільнення особового складу підрозділів збройних сил, які задіяні на прикритті державного кордону з нашою країною», – зазначив Громов.

За словами генерала, найбільшу частину тих, хто підлягатиме мобілізації, становитимуть посадові особи сержантського та рядового складу, а також молодші офіцери. «Це категорія, яка зазнала найбільших втрат у ворога», – пояснив він.

«У подальшому не виключається, що протягом другого етапу противник продовжить виконувати свої заходи мобілізації, буде створена відповідна низка загальновійськових формувань оперативного і тактичного рівня, відповідний комплект підрозділів ракетних військ і артилерії. Одночасно ми розуміємо, що фахівців дефіцитних спеціальностей у противника на даний час немає, а їх підготовка буде займати тривалий час. Тому насамперед противник зосередив свою увагу на формуванні загальновійськових частин підрозділів, підрозділів ракетних військ та артилерії», – сказав представник Генштабу.

Він зазначив, що, за даними української розвідки, поспішність Кремля щодо оголошення часткової мобілізації є наслідком зростання ряду внутрішніх і зовнішніх загроз режиму Путіна.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

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Теги: Генштаб військові мобілізація рашисти

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