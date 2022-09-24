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Вимагали, щоб їхали з ними: мобілізовані в РФ побили поліцейських (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вимагали, щоб їхали з ними: мобілізовані в РФ побили поліцейських (відео)
Мобілізовані схопили кількох силовиків та вимагали, щоб ті теж поїхали разом з ними
скрін з відео

Конфлікт стався у відповідь на хамство та грубість при примусовій відправці на фронт

У Росії мобілізовані із селища Величеріччя в Омській області побили поліцейських та росгвардійців під час завантаження в автобуси. Відповідне відео з’явилося в мережі.

Відомо, що конфлікт стався у відповідь на хамство та грубість при примусовій відправці на фронт. Мобілізовані схопили кількох силовиків та вимагали, щоб ті теж поїхали разом з ними.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.

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Теги: росія війна мобілізація Україна

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