Архієпископ Климент звернувся до Зеленського щодо обміну полоненими



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Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент Фото: Главком

Климент просить включити у списки на обмін «українських диверсантів»і кримських татар

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент просить президента України Володимира Зеленського включити в списки на обмін двох фігурантів «справи українських диверсантів» Володимира Дудку і Костянтина Давиденка.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Є ще дві людини, імена яких я називаю вперше - це Володимир Дудка, до якого у мене був дозвіл суду потрапити в СІЗО і підтримати його, - він зараз знаходиться в дуже важкому фізичному стані. І друга людина - це Костя Давиденко, якому теж довелося трохи допомогти... Їм винесено вирок, і я б дуже просив президента України Володимира Зеленського, новообраного голову СБУ, омбудсмена з прав людини Людмилу Денісову, щоб ці дві людини були в списках на обмін і змогли повернутися в Україну», - сказав Климент.

Разом з тим, зазначив архієпископ, треба пам'ятати, «що у нас дуже багато кримських татар, яких ув'язнили тільки за те, що вони молилися вдома, всупереч закону Ярової (російські закони, одним з авторів яких є депутат Держдуми Ірина Ярова, прийняті в липні 2016 року і декларовані їх авторами як такі, що мають антитерористичну спрямованість, насправді закони фактично обмежили права людини в Росії та в окупованому нею Криму, - ред.), який забороняє проводити будь-які молитви вдома».

«Тим татарам не знайшлося місця в мечетях і їх судять за те, що вони моляться Богу і це теж тема, яку треба піднімати... Хто вони - хізби, не хізби, я не знаю, але в Криму до 2014 року ніхто з поясом шахіда не бігав, і жодного теракту не було», - сказав Климент.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.