Атака на Кличка. Політолог пояснив, чому Офіс президента приречений на поразку

Олексій Гарань: Нехай Кличко не є професійним менеджером, але у нього є команда, яка ухвалює рішення

«У Києві немає фігури, яка могла б кинути виклик Кличкові», – Гарань

За мером Києва Віталієм Кличком стоять великі забудовники зі своїми інтересами. Кличко обраний киянами, він популярний у Києві та має команду, яка ухвалює рішення. На цьому тлі Кличко має переконливі результати, вважає професор політології Олексій Гарань.

«Коли ми говоримо про боротьбу команди Зеленського та Кличка, ми маємо розуміти, що іде боротьба за ресурси», – сказав Гарань в інтерв’ю «Главкому».

Зі слів політолога, соцопитування поки не фіксують даних, що Кличко може стати потенційним конкурентом Зеленського на наступних виборах.

«Кличко не є загальнонаціональною фігурою, за яку збиралися б голосувати українці на виборах. Водночас у Києві він є популярним. Нехай Кличко насправді не є професійним менеджером, але у нього є команда, яка ухвалює рішення. Кличко – це обличчя цієї команди», – пояснив Гарань.

За мером столиці стоять великі забудовники, які мають свої інтереси, і немає в Києві фігури, яка могла б кинути виклик Кличкові, переконаний політолог.

«Суперники слабкі. На цьому тлі у Кличка переконливі результати», – сказав Гарань. З його точки зору, задум команди Зеленського абсолютно очевидний: послабити Кличка і так чи інакше взяти контроль над Києвом.

«Київ – це завжди місце, звідки починаються протести, майдани. У багатьох країнах історію визначає позиція столиці. Але у Кличка є перевага: він обраний киянами. Так само як Зеленський розповідав: мовляв, я маю вищий рейтинг довіри ніж Верховна Рада та можу її розпустити. І в цьому сенсі Кличко має більше легітимності, ніж плани команди Зеленського посадити когось поруч разом із Кличком», – наголосив Олексій Гарань.

До слова, напередодні Дня Незалежності мер Києва Віталій Кличко закликав українців вірити в країну. Крім того, київська влада заявила про зникнення черги до дитсадків.

Тим часом правоохоронці «шиють» столичним посадовцям розкрадання 15 млн грн на світлофорних об’єктах.