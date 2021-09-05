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    Столиця та три області України не відповідають «зеленій» зоні карантину, - МОЗ

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    Три українські області та Київ можуть вийти із &laquo;зеленої&raquo; зони карантину - Столиця та три області України не відповідають «зеленій» зоні карантину, - МОЗ

    Три українські області та Київ можуть вийти із «зеленої» зони карантину

    Фото з відкритих джерел

    Кількість зафіксованих хворих на коронавірус не відповідає нормі, передбаченій для «зеленої» зони

    Попри те, що станом на 5 вересня 2021 року всі області України знаходяться в «зеленій» зоні адаптивного карантину, у трьох регіонах та місті Києві епідеміологічні показники перевищують встановлені норми. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

    Згідно зі встановленими нормами, станом на 4 вересня рівень захворюваності (норма для регіону «зеленої» зони – 75 хворих на 100 тисяч населення) перевищено у:

    • Чернівецькій області – 169;
    • Луганській області – 135;
    • Місті Київ – 107;
    • Херсонській області – 85.

    Водночас у Луганській, Львівській та Полтавській областях спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

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    Зараз в Україні діє адаптивний карантин – країна поділена на «зелену», «жовту», «помаранчеву» й «червону» зони. У «зеленій» зоні найслабший карантин, а в «червоній» – найбільш суворий. Поки вся українська держава «зелена».

    Як повідомлялося, за минулу добу вакцинували 69260 людей. Наразі одну дозу отримали 20430 людей і ще 48830 – повністю імунізовані. Вакцинацію здійснювали силами 587 мобільних бригад з імунізації, 1642 пунктів щеплення і 365 центрів вакцинації.

    Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня, в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 102, медпрацівників – 28. Також за минулу добу госпіталізовано – 899 осіб, летальних випадків – 17, одужало – 407 осіб.

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    Теги: Київ держава карантин щеплення столиця коронавірус
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    Столиця та три області України не відповідають «зеленій» зоні карантину, - МОЗ