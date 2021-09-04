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    Пожежа у столичному костелі Святого Миколая: можлива причина займання та яких пошкоджень зазнала будівля (фото)

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    Постраждалих у пожежі немає - Пожежа у столичному костелі Святого Миколая: можлива причина займання та яких пошкоджень зазнала будівля (фото)
    Постраждалих у пожежі немає
    Скріншот із відео

    Наскільки сильно постраждала споруда – вже оцінює Мінкульт

    У Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая. Наразі пожежу в історичній релігійній будівлі ліквідували, але вогонь встиг наробити значної шкоди.

    Після 22:00 з'явилася інформація, що у Києві горить костел Святого Миколая, який розташований у Печерському районі. На місце події негайно вирушили рятувальники.

    Спочатку повідомлялося, що пожежа виникла між першим та другим поверхами, але пізніше стало відомо, що вогонь перекинувся на дах.

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    Фото ДСНС
    Фото ДСНС
    Фото ДСНС
    Фото ДСНС

    Вогонь ліквідували о 23:26. В результаті вогню люди не постраждали, але пожежа встигла завдати серйозних пошкоджень всередині будівлі.

    Як розповіла прессекретарка ДСНС Світлана Водолага, в результаті пожежі пошкодження отримало внутрішнє оздобленні історичної будівлі.

    Водночас, за даними ДСНС, вогонь пошкодив орган, який встановлений в костелі. На відео, яке розмістив мер Києва Віталій Кличко, можна побачити, що орган отримав дуже сильні пошкодження, а також в костелі впала люстра.

    В Міністерстві культури заявили, що вже оцінюють ступінь пошкодження органу. На місці події також працюють правоохоронці, щоб з'ясувати причини виникнення вогню.

    Як розповів єпископ Віталій Кривицький, за одною з версій, вогонь виник в органі.

    «Попередньо, була репетиція і під час репетиції затріщало щось в органі і він загорівся. Фактично орган, як кажуть, спалахнув. Пошкоджено, перш за все, орган і впала люстра», – сказав єпископ Кривицький.

    ДСНС та поліція наразі не висувають можливих версій виникнення вогню в костелі.

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    Теги: пожежа Віталій Кличко Мінкульт ДСНС мер рятувальники поліція
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    Пожежа у столичному костелі Святого Миколая: можлива причина займання та яких пошкоджень зазнала будівля (фото)