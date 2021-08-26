Київська влада заявляє про зникнення черги до дитсадків

Цього року понад 25 тисяч дітей вже зараховано до дитячих садочків Києва

Вільними залишаються ще 4,5 тис. місць у дитячих садочках

Цього року в Києві до дитячих садочків вперше підуть майже 30 тисяч маленьких киян. Саме стільки запрошень до закладів дошкільної освіти направлено батькам, що практично дало змогу подолати чергу до дитячих садків Києва. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський під час Серпневої педагогічної онлайн-конференції.

«Ще 5 років тому черга до дитячих садків була «головним болем» усіх молодих батьків, керівників садочків та адміністративного корпусу. Проте, сьогодні ми можемо констатувати, що в Києві практично подолали чергу до закладів дошкільної освіти», – розповів Мондриївський.

Валентин Мондриївський виступив під час Серпневої педагогічної онлайн-конференції

За його словами, в Києві вже давно працюють над впровадженням інформаційних технологій. Ще у 2017 році в рамках реалізації концепції «розумного міста» у Києві впровадили електронну систему запису дітей до закладів дошкільної освіти і повністю автоматизували процес отримання запрошення до обраного батьками закладу, прибравши людський фактор та корупційну складову.

«Цього року понад 25 тисяч дітей вже зараховано до дитячих садочків Києва за такими запрошеннями. Ще 4,5 тис. місць – вільні. На них розіслали запрошення та очікують відповіді від батьків», – зазначив Мондриївський.

Також він додав, що в Києві продовжують розширювати мережу дитячих садочків та шкіл. За останні роки у Києві побудували 9 нових шкіл та збудували або капітально оновили 33 дитячих садочки та відкрили 110 груп у діючих садочках, що рівноцінно 10 новозбудованим закладам дошкільної освіти.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що, враховуючи попередній досвід, за наступної хвилі пандемії Київ не планує закривати дитячі садочки та початкову школу на карантин.