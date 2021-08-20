Правоохоронці «шиють» столичним посадовцям розкрадання 15 млн грн на світлофорних об’єктах

У Центрі організації дорожнього руху тривають обшуки

20 серпня в межах розслідування привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання робіт з будівництва світлофорних об’єктів на території Києва проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії в приміщенні КП «Центр організації дорожнього руху», в офісі підрядної компанії та за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року між КП «Центр організації дорожнього руху» та суб’єктом господарювання укладено ряд договорів підряду щодо будівництва світлофорних об’єктів на території Києва на загальну суму 20,3 млн грн.

Водночас слідством встановлено, що підрядником роботи виконано не в повному обсязі та завищеною вартістю, а грошові кошти, отримані від комунального підприємства у сумі понад 15 млн грн, були перераховані на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності.

Наразі директору комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а директору підрядної організації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. «І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – зазначив мер столиці.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунити його з посади голови Київської міської держадміністрації.

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