Україна повернула з Угорщини ще двох полонених

На території Угорщини ще перебуває шість українських захисників

Українські дипломати повернули з Угорщини іще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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«Українські дипломати вивезли із Угорщини іще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту. Таким чином українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників. Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних», – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина, прийнявши від Росії 11 українських військовополонених, готує інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) для того, щоб звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ.

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Як повідомлялося, 8 червня стало відомо, що Росія потайки передала Угорщині українських полонених, проте українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу. Україна встановила місце їх перебування.

Влада Угорщини після цього заявляла, що вона не має відношення до передачі полонених, оскільки організацією займалися церковні та релігійні організації.