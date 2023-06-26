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Угорщина заблокувала €500 млн військової допомоги Україні від ЄС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua

Дії Угорщини крадуть багато дорогоцінного часу

Будапешт не підтримав виділення чергового траншу Євросоюзу у розмірі близько €500 млн на військову допомогу Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Yahoo News.

«Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому становищу, відповідно до якого найбільший угорський банк OTP перебуває у списку міжнародних спонсорів війни», – заявив Сіярто;

Зазначимо, що цей транш Угорщина вже блокувала в травні. Причиною тоді також виявилося внесення OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Нагадаємо, 4 травня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».

До слова, раніше український омбудсмен повідомляв, що Угорщина готує психологічну операцію.

Теги: війна Угорщина Україна Європейський союз

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