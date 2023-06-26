Угорщина заблокувала €500 млн військової допомоги Україні від ЄС

Дії Угорщини крадуть багато дорогоцінного часу

Будапешт не підтримав виділення чергового траншу Євросоюзу у розмірі близько €500 млн на військову допомогу Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Yahoo News.

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«Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому становищу, відповідно до якого найбільший угорський банк OTP перебуває у списку міжнародних спонсорів війни», – заявив Сіярто;

Зазначимо, що цей транш Угорщина вже блокувала в травні. Причиною тоді також виявилося внесення OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

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Нагадаємо, 4 травня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».

До слова, раніше український омбудсмен повідомляв, що Угорщина готує психологічну операцію.