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Петер Сійярто вигадав нову умову для євроінтеграції України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Петер Сійярто вигадав нову умову для євроінтеграції України
Угорщина виступила із критикою позиції України
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто знову заговорив про права нацменшин в Україні

Угорщина не підтримає євроінтеграцію Києва, поки він не вирішить проблему з правами нацменшин у Закарпатті. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

«У доповіді Венеціанської комісії ясно говориться, що Україна зараз не виконує європейських вимог щодо поваги до прав національних меншин», – написав він. За словами міністра, заява Києва про те, що закон про обмеження викладання угорською у Закарпатті відкладено на рік, є пропагандою.

Вчора стало відомо, що журналіст і блогер Денис Казанський пропонує вирішити «проблему угорців» через заселення Закарпаття українцями. Таку пропозицію він висунув на своїй сторінці у Facebook. «Що ж, якщо вони так наполягають на цьому, пропоную нарешті дійсно взятися за вирішення цієї проблеми. Зараз для цього як раз гарна можливість. Рішення насправді очевидне – на Закарпатті необхідно розгорнути будівництво житла для військових та для переселенців, які втратили будинки у зв'язку з війною та окупацією», – написав Казанський.

Казанський вважає, що слід допомогти переїхати туди бізнесу. Особливо – у міста і громади, де є значний відсоток угорського населення. Таким чином, етнічний склад регіону зміниться, але при цьому нічиї права не будуть порушені. Адже, за його словами, жодного порушення у тому, щоб будувати житло для своїх громадян, які постраждали від війни, немає.

Нагадаємо, Будапешт не підтримав виділення чергового траншу Євросоюзу у розмірі близько €500 млн на військову допомогу Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Yahoo News.

Зазначимо, що цей транш Угорщина вже блокувала в травні. Причиною тоді також виявилося внесення OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

До слова, раніше український омбудсмен повідомляв, що Угорщина готує психологічну операцію.

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Теги: міністр Будапешт Закарпаття закон Угорщина житло

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