Рецепт Сталіна? Пост про переселення українців на Закарпаття зчинив галас в мережі

Відомий блогер закликав на Закарпатті розгорнути будівництво житла для військових та для переселенців, і в такий спосіб вирішити проблему закарпатських угорців

Влада Угорщини вчергове заявила, що блокуватиме євроінтеграцію України, поки не буде вирішено проблему закарпатських угорців. Журналіст і блогер Денис Казанський пропонує вирішити «проблему угорців» через заселення Закарпаття українцями. Таку пропозицію він висунув на своїй сторінці у Facebook.

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«Що ж, якщо вони так наполягають на цьому, пропоную нарешті дійсно взятися за вирішення цієї проблеми. Зараз для цього як раз гарна можливість. Рішення насправді очевидне – на Закарпатті необхідно розгорнути будівництво житла для військових та для переселенців, які втратили будинки у зв'язку з війною та окупацією», – написав Казанський.

Він вважає, що слід допомогти переїхати туди бізнесу. Особливо – у міста і громади, де є значний відсоток угорського населення. Таким чином, етнічний склад регіону зміниться, але при цьому нічиї права не будуть порушені. Адже, за його словами, жодного порушення у тому, щоб будувати житло для своїх громадян, які постраждали від війни, немає.

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«Думаю, 10-15 тисяч людей, які б погодилися отримати житло на Закарпатті та переїхати туди, знайти не складно. Лише з мешканців колишнього Бахмута напевно набереться кілька тисяч. Проблему робочих місць теж можна вирішити. Нині зі сходу багато виробництв переїжджають у західні області. І безпечне місто біля кордону з ЄС – оптимальне місце для релокації бізнесу»,– зазначає блогер.

«В Ужгороді досі живе лише 112 тисяч людей. Найменший обласний центр. Впевнений, що за належного рівня підтримки з боку держави він міг би легко зрости до 300 тисяч. А населення усієї області – відповідно тисяч на 700-800. Якщо ж в угорського уряду виникнуть якісь претензії чи питання – направити їх вони зможуть своєму партнеру Путіну, який зробив мільйони українців біженцями і позбавив житла», – порекомендував він.

Втім, далеко не всім ідея Казанського здалась доцільною. Так, журналіст Осман Пашаєв порівняв пропоновані методи із рецептами Сталіна.

«Мова йде про зміну етнічного складу регіону. Тобто проблему покидька Орбана пропонується вирішити рецептами Сталіна. Я не дивуюсь схожим пропозиціям російських лібералів на кшталт Кашина. Проте ми ж як би хочемо бути частиною європейської батьківщини, яка вирішила після двох світових війн десятки схожих проблем: від шведської мішини на Аландських островах до корінних басків в Іспанії», – коментує Пашаєв.

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Він нагадує, що зміна етнічного складу території – це те, що робить Китай із уйгурами і росіяни робили зі всіма поневоленими народами.

«З Україною теж робила. Якби таке пропозицію висунув Шарій – не звернувши б уваги навіть на 300 тисяч його лайкарів. Проте коли таке пише Казанський, стає сумно», – підсумував Пашаєв.

Інший дописувач, Роман Сосніло написав, що така пропозиція у публічному просторі виглядає, як конфронтація. «Насправді блокування України до вступу у ЄС Угорщиною є дискримінацією Угорщиною самих угорців Закарпаття. Угорщина робить закарпатських угорці недоугорцями, яких уряд Угорщини позбавляє можливості жити у ЄС, у той час коли угорці Угорщини користуються правами і підтримкою ЄС. Потрібно пояснити угорцям Закарпаття і країнам ЄС, що Угорщина вирішила нашкодити етнічним угорцям України, і не приймати їх у ЄС, включно з іншими громадянами України. Уряд Угорщини офіційно проводить політику дискримінації, яка перечить засадам ЄС», – прокоментував Сосніло.

Але є і ті, хто відверто захищає позицію Казанського. Так, співваласник видаництва «Кукруль», голова правління ГО «Сильні громади» Валентин Краснопьоров зазначив що проблеми побудувати житло для вимушених переселенців на Закарпатті немає.



«І до чого тут методи Сталіна? Сталін відправляв в товарному вагоні людей в Сибір, по дорозі стрілявши добру половину. А вже на їх місце заселяв в основному московитів. До чого тут методи Сталіна? Те, що на Закрапатті будуть жити більше українців, які постраждали, це що, тоталітарні методи? Тобто те, що багато пересленців їдуть в Львів чи Франик, це не тоталітарні методи, бо там бач угорців немає. А те що ми будемо будувати житло в районах, де є частка угорців, то знач тоталітарні методи?», – написав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні. «Втрати українців – це й наші втрати… В Україні теж живуть угорці, частина України – це давня угорська земля, яка зараз належить Україні. Закарпатські угорці не іммігрували, їх туди не занесло вітром. Вони завжди там жили, це їхня країна, це їхня земля. Вони теж гинуть у війні. Ми, угорці, подвійно мотивовані принести мир в Україну і завжди шукаємо можливості зробити свій внесок у справу миру», – розповів Орбан. В ході того ж інтерв'ю Орбан висловив сумніви в неминучій поразці Росії.