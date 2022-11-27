Банкова пояснила, якими будуть наслідки поразки РФ у війні проти України

Військова поразка Росії в Україні відновить міжнародне право

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що поразка Росії у війні проти України матиме позитивні наслідки для всього світу. Про це він написав у Twitter.

«Покарання військових злочинців. Зменшення підтримки терористів у світі. Відновлення міжнародного права. Неможливість силового захоплення територій. Економічне знищення агресора. Припинення будь-якого шантажу. Це можливо, якщо РФ програє. Україна це підтримує. Хто ні?» – поцікавився Подоляк.

Покарання воєнних злочинців… Скорочення підтримки терористів у всьому світі… Повернення міжнародного права… Неможливість силового захоплення територій… Економічне руйнування агресора… Припинення різних видів шантажу.

Це можливо, коли Росія програє. Україна – за. Хто ж проти? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 27, 2022

Раніше Михайло Подоляк розповів, що атака російських загарбників по об‘єктах української енергетики жодним чином не впливає на ситуацію на фронті.

Нагадаємо, триває 277-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

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