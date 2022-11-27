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Банкова пояснила, якими будуть наслідки поразки РФ у війні проти України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Банкова пояснила, якими будуть наслідки поразки РФ у війні проти України
На Росію чекає економічне знищення
фото з відкритих джерел

Військова поразка Росії в Україні відновить міжнародне право

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що поразка Росії у війні проти України матиме позитивні наслідки для всього світу. Про це він написав у Twitter.

«Покарання військових злочинців. Зменшення підтримки терористів у світі. Відновлення міжнародного права. Неможливість силового захоплення територій. Економічне знищення агресора. Припинення будь-якого шантажу. Це можливо, якщо РФ програє. Україна це підтримує. Хто ні?» – поцікавився Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк розповів, що атака російських загарбників по об‘єктах української енергетики жодним чином не впливає на ситуацію на фронті.

Нагадаємо, триває 277-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

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Теги: Офіс президента Михайло Подоляк Україна росія війна

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