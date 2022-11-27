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Війна в Україні. Ватикан висунув несподівану пропозицію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна в Україні. Ватикан висунув несподівану пропозицію
Ватикан намагається посадити Україну та Росію за стіл переговорів
фото з відкритих джерел

Ватикан готовий виступити посередником у разі переговорів між Україною та Росією

Ватикан запропонував організувати у себе переговори між Україною та Росією. Про це заявив глава зовнішньополітичного відділу католицької церкви архієпископ Пол Річард Галлахер виданню Mediaset.

Він зазначив, що Святий престол і особисто Папа Римський завжди були відкриті для проведення переговорів з початку конфлікту, але «досі не надійшло жодної конкретної відповіді».

Галлахер при цьому пояснив, що пропозиція залишається чинною. «І якби було доречно і необхідно запропонувати та надати це місце, Святий Отець поставився дуже позитивно, якби запит виходив від обох сторін із добрими намірами і в дусі пошуку миру та діалогу», – наводить слова архієпископа видання.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції звернувся до вірян і заявив, що війну Росії проти України «не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї».  Понтифік закликав українську і російську сторони «вибрати шлях зустрічі».

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Також нещодавно Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО. 

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Теги: росія війна Ватикан Україна Папа Римский переговори

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