Вимагаємо електричної справедливості! Як блекаут розсварив українців

Громадяни у пітьмі обурені, чому сусіди у цей час зі світлом

Багатоквартирний будинок на кілька під’їздів під час відключень електроенергії може виявитися поділеним навпіл: в одній половині світло зникатиме, тоді як інші під’їзди майже завжди залишатимуться з електрикою.

«Главком» розбирався, із цим це пов’язано і чи можна добитися того, аби обидві половини будинку відключали по черзі.

Будинок один, а електромереж – дві

Киянки Ольга Кричинська і Наталія Вагнер живуть у багатоповерхівках. Світло у їхніх будинках регулярно відключають, проте тільки у кількох під’їздах. Решта ж, здається, взагалі ще не стикалася із такою незручністю як відключення електроенергії.

«Світла у наших половинах будинку не буває по 12-14 годин. Звісно, що й опалення немає і їсти приготувати не можна – плита електрична. По той бік будинку, у сусідніх під’їздах, світло при цьому не вимикається», – розповідають вони. Ще одна киянка, Євгенія Даниленко, яка також зітнулася із подібною ситуацією, розповідає, що її заяви у ДТЕК (найбільша енергетична компанія в Україні, яка зокрема обслуговує столичні електролінії) залишаються без відповідей.

Чому ж вимикають тільки половину будинку і чи це взагалі законно? У пресслужбі Yasno (субхолдинг ДТЕК D.Solutions) «Главкому» пояснили: буває таке, що один багатоквартирний будинок підключений до різних ліній електромереж, які належать до різних ліній електропередач і відключаються за різними графіками. Тоді і виникає ситуація, коли половина будинку має світло, а інша – ні.

«Чому взагалі виникає така ситуація? Забудовник починає будувати багатоповерхівку, її під’єднують до мережі, спільної, наприклад, із заводом чи лікарнею. Там визначається потужність, яку видаватиме трансформатор для цього будинку. А потім забудовник вирішує добудувати до цього будинку ще кілька під’їздів. І от на ті кілька добудованих під’їздів потужності електроенергії вже не вистачає, тому його під’єднують до іншої лінії живлення. У результаті половина будинку заживлена від мережі з критичною інфраструктурою, інша – від мережі, спільної, наприклад, зі звичайним спальним районом», – розповідає голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Чи можна тут щось зробити

З’ясувалося, що така проблема доволі поширена не лише у Києві, а й по всій Україні. І коли сусіди, сидячи у темряві і з праведним гнівом звертаються до енергетичної компанії зі скаргами, там або ігнорують ці звернення, або пояснюють, що з цим нічого не можна вдіяти. Або взагалі вдаються до «соломонових рішень», як сталося із будинком киянки Карини Тумаєвої. У її випадку після скарги просто стали відключати весь дім.

«У нашому житловому комплексі теж світло вимикали лише половині будинку. «Темні» написали на це скаргу: думали, що буде бодай якась черговість відключення світла. Зате тепер усі по 12 годин сидять без світла», – розповідає вона.

Голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснює: скоріш за все, жодна з половин такого будинку не є поєднаною з об’єктами критичної інфраструктури. Тільки у таких випадках, насправді, і є сенс скаржитися та вимагати «електричної справедливості». В усіх інших доведеться просто сидіти і радіти за сусідів, які не залишаються без світла. Або ж взагалі подружитися з ними і під час планових відключень приходити у гості.

Під’єднати частину вже побудованого будинку до іншої системи електромереж неможливо, додає Олег Попенко. Зміна лінії електроживлення означатиме, що доведеться змінювати усю енергокарту міста.

У сусіда горить світло: що робити?

Звертайтеся до керуючої вашим будинком компанії (ЖЕК, приватна компанія чи ОСББ). Викликайте електрика. Фахівець може перевірити, чи справні комунікації (які теж можуть бути причиною відсутності світла). Контактуйте з вашими енергокомпаніями. Вони також можуть дати роз’яснення ситуації з відключенням світла.

А найкраще не скаржитися на сусідів, а домовитися із ними про якусь взаємодію і допомогу.

Аліна Євич, «Главком»