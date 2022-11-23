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Туреччина повідомила, як має закінчитися війна в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Туреччина повідомила, як має закінчитися війна в Україні
Міністр заявив, що у разі ставки на військову складову в Україні, нібито «існує ризик того, що війна може затягнутися на десятиліття»
фото з відкритих джерел

Міністр Мевлют Чавушоглу: «Сьогодні умови серйозно відрізняються від тих, що були ще в березні»

Війна Росії проти України завершиться лише за столом переговорів. Про це заявив  голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише турецьке видання «Анадолу».

За словами міністра, сьогоднішні умови сильно відрізняються від тих, що були ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Сьогодні умови серйозно відрізняються від тих, що були ще в березні. У наявності нові реалії. Ситуація більш заплутана, проте не можна втрачати надії», – відзначив Чавушоглу.

Міністр заявив, що у разі ставки на військову складову в Україні, нібито «існує ризик того, що війна може затягнутися на десятиліття».

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про відмову Росії виконувати свій обов'язок у Сирії.

Нагадаємо, триває 273-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом дня російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої держави. За попередньою інформацією, було застосовано до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких збито Силами оборони України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Інформація уточнюється. 

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Теги: війна окупанти переговори президент Туреччина

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