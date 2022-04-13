Зеленський зустрівся з президентами Польщі та країн Балтії

До Києва 13 квітня прибули президенти Польщі та країн Балтії

Президенти чотирьох держав прибули до Києва вперше після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України

Президенти Польщі Анджей Дуда, лідери Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс та естонський президент Аларі Каріс, які 13 квітня прибули до Києва, провели зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про зустріч президентів в українській столиці повідомляє Офіс Зеленського а також Twitter канцелярії Дуди.

Також у межах візиту до України лідери країн відвідали Бородянку, зруйновану росіянами після тимчасової окупації.

Метою візиту є «показати повну солідарність із героїчним народом та його президентом», наголосив латвійський лідер Егілс Левітс.

Президенти чотирьох держав прибули до Києва вперше після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Анджей Дуда та Гітанас Науседа мали зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві незадовго до початку війни.