«Ми станемо ще сильнішими». Офіс Зеленського розповів про візит Джонсона

Чекати на результати переговорів двох лідерів недовго, зазначив Єрмак

Розмова президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном була «дуже насиченою та конструктивною». Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram.

За його словами, результати зустрічі Україна побачить незабаром.

«Я регулярно спілкуюся з радником пана Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом та радником з міжнародних справ Девідом Кворрі, тож цей візит не був спонтанним. Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими», - повідомив Єрмак, не відкриваючи всіх деталей.

Він подякував Джонсону за рішучу позицію та допомогу Україні у час, коли Україна її найбільше потребує.

«Дякуємо за підтримку. За неухильний санкційний тиск на країну-агресора та за зброю, яка допомагає нам цю агресію відбивати. Ми разом боремось і разом переможемо. Незабаром. Для України. Для Європи. Для світу», - сказав Єрмак.

Раніше стало відомо, що до Києва прибув Джонсон. Відбулася його зустріч із Зеленським тет-а-тет.

Зеленський зазначив, що Джонсон – «один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України».