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    «Ми станемо ще сильнішими». Офіс Зеленського розповів про візит Джонсона

    Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон і президент України Володимир Зеленський провели переговори в Києві - «Ми станемо ще сильнішими». Офіс Зеленського розповів про візит Джонсона
    Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон і президент України Володимир Зеленський провели переговори в Києві

    Чекати на результати переговорів двох лідерів недовго, зазначив Єрмак

    Розмова президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном була «дуже насиченою та конструктивною». Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram.

    За його словами, результати зустрічі Україна побачить незабаром.

    «Я регулярно спілкуюся з радником пана Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом та радником з міжнародних справ Девідом Кворрі, тож цей візит не був спонтанним. Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими», - повідомив Єрмак, не відкриваючи всіх деталей.

    Він подякував Джонсону за рішучу позицію та допомогу Україні у час, коли Україна її найбільше потребує.

    «Дякуємо за підтримку. За неухильний санкційний тиск на країну-агресора та за зброю, яка допомагає нам цю агресію відбивати. Ми разом боремось і разом переможемо. Незабаром. Для України. Для Європи. Для світу», - сказав Єрмак.

    Раніше стало відомо, що до Києва прибув Джонсон. Відбулася його зустріч із Зеленським тет-а-тет.

    Зеленський зазначив, що Джонсон – «один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України».

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    «Ми станемо ще сильнішими». Офіс Зеленського розповів про візит Джонсона