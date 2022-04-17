Заворушення в Єревані. Опозиція протестує проти здачі Карабаху

Лідер опозиції закликає до безстрокової акції протесту проти політики чинної влади

У столиці Вірменії влада арештовує учасників мітингу

Поліція Вірменії затримує громадян, які зібралися на площі Свободи в центрі Єревана на заклик керівника опозиційної партії «Батьківщина», голови парламентської фракції «Честь маю, ексдиректора Служби національної безпеки Вірменії Артура Ванецяна. Про це пише «Інтерфакс».

17 квітня на площі зібралося кілька сотень людей. Згодом туди прибула поліція і почала затримувати людей.

Ванецян, який перебуває на території поблизу площі, повідомив журналістам, що поліція затримала автомобіль із наметами, які вони мали намір встановити. Його самого на площу не пускають.

Раніше Ванецян оголосив безстрокову акцію протесту проти політики чинної влади щодо карабахського питання.

14 квітня, виступаючи в парламенті, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив: Вірменія та Азербайджан мають підписати угоду про мир якнайшвидше. За словами Пашиняна, Вірменія не має територіальних претензій до Азербайджану, а проблема Карабаху є питанням не території, а права.

У кінці березня Росія звинуватила Азербайджан у заході Збройних сил цієї країни до «зони відповідальності російського миротворчого контингенту на території Нагорного Карабаху».

Азербайджан відповів заявою і закликав Росію дотримуватися домовленостей, зокрема щодо виведення вірменських військ із території Карабаху, а також не використовувати вираз «Нагірний Карабах» щодо суверенної території Азербайджану.