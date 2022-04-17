На Харківщині звільнено кілька населених пунктів

Українські військові вигнали окупантів із Базаліївки, Лебʼяжого та частини Кутузівки

Українські військові провели кілька успішних операцій в Харківській області. Вдалося звільнити Базаліївку, Леб‘яже й частину Кутузівки. Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Під час контрнаступу українські захисники звільнили кілька населених пунктів, а в районі села Мала Рогань – просунулися далі на схід.

Військові ефективно стримують окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями було знищено п’ять російських танків, 10 броньованих одиниць техніки.

«Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів. Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися», – пише Синєгубов.

Сьогодні були обстріли із реактивних систем залпового вогню та артилерії центральної частини міста, житлового району Салтівка. На жаль, є постраждалі – 20 осіб, загинули – 5. Пошкоджені багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Харкова 17 квітня загинули п'ятеро людей, 13 поранені.

Згідно з інформацією Генштабу, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь».

Нагадаємо, 16 квітня окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий. Для атаки на Харків агресор використав ракету «Калібр».

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