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    Події в Україні

    На Харківщині звільнено кілька населених пунктів

    Росіяни тероризують мирне населення Харкова, а на фронті зазнають поразок - На Харківщині звільнено кілька населених пунктів
    Росіяни тероризують мирне населення Харкова, а на фронті зазнають поразок
    фото з відкритих джерел

    Українські військові вигнали окупантів із Базаліївки, Лебʼяжого та частини Кутузівки

    Українські військові провели кілька успішних операцій в Харківській області. Вдалося звільнити Базаліївку, Леб‘яже й частину Кутузівки. Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

    Під час контрнаступу українські захисники звільнили кілька населених пунктів, а в районі села Мала Рогань – просунулися далі на схід.

    Військові ефективно стримують окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями було знищено п’ять російських танків, 10 броньованих одиниць техніки.

    «Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів. Місто під надійним захистом ЗСУ, ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян. І до всіх ми добре підготувалися», – пише Синєгубов.

    Сьогодні були обстріли із реактивних систем залпового вогню та артилерії центральної частини міста, житлового району Салтівка. На жаль, є постраждалі – 20 осіб, загинули – 5. Пошкоджені багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Харкова 17 квітня загинули п'ятеро людей, 13 поранені.

    Згідно з інформацією Генштабу, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь».

    Нагадаємо, 16 квітня окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий. Для атаки на Харків агресор використав ракету «Калібр».

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    Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна військові Україна Telegram інфраструктура місто населення окупація час Олег Синєгубов #stoprussia
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    На Харківщині звільнено кілька населених пунктів