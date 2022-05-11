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    Банкова відреагувала на наміри колаборантів «приєднати» Херсонщину до РФ

    Банкова відреагувала на наміри колаборантів «приєднати» Херсонщину до РФ
    фото: Михайло Подоляк/Facebook

    Подоляк: «Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера»

    Радник глави Офісу Зеленського Михайло Подоляк відреагував на звернення херсонського колаборанта й гауляйтера Кирила Стремоусова до російського диктатора Путіна з проханням «приєднання» регіону до складу РФ.

    «Єдине звернення, яке можуть готувати «гауляйтери» Херсонської області – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера», – написав Подоляк у Twitter.

    Він наголосив, що українська армія звільнить Херсон, «які б ігри слів не вигадували окупанти».

    Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням включити регіон до складу Росії. Про це заявив заступник голови так званої «військово-цивільної адміністрації» області Кирило Стремоусов.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Банкова відреагувала на наміри колаборантів «приєднати» Херсонщину до РФ