Банкова відреагувала на наміри колаборантів «приєднати» Херсонщину до РФ

Подоляк: «Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера»

Радник глави Офісу Зеленського Михайло Подоляк відреагував на звернення херсонського колаборанта й гауляйтера Кирила Стремоусова до російського диктатора Путіна з проханням «приєднання» регіону до складу РФ.

«Єдине звернення, яке можуть готувати «гауляйтери» Херсонської області – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера», – написав Подоляк у Twitter.

Він наголосив, що українська армія звільнить Херсон, «які б ігри слів не вигадували окупанти».

Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням включити регіон до складу Росії. Про це заявив заступник голови так званої «військово-цивільної адміністрації» області Кирило Стремоусов.