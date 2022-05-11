Окупанти блокують виїзди на півдні України

Зерно, техніку, майно та людей окупанти викрадають та вивозять до Росії

Рашисти брешуть місцевим про «захоплення» усього півдня

На території тимчасово окупованих південних районів росіяни блокують виїзди з населених пунктів. Також вони брешуть місцевим жителям про встановлення «влади» над всім півднем, повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Виїзди з населених пунктів, що перебувають під рашистами, заблоковано. Не маючи підтримки населення, окупанти тиснуть погрозами і брехнею про встановлену вже владу над всім півднем України», – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей паралельно із нав’язуванням ідеології «руського міру» продовжується тотальне мародерство окупаційної влади.

«Зерно, техніку, майно, людей окупанти викрадають, вивозять до Росії. Виявлених активістів проукраїнської позиції катують, а за відмову співпрацювати – розстрілюють», – розповіли в командуванні.

Нагадаємо, сьогодні росЗМІ повідомили, що окупаційна влада Херсонської області планує звернутися до президента країни-агресорки Володимира Путіна, щоб попросити «включити» регіон до складу РФ.

Також ворог на Одещині чинить психологічний тиск: заявляє про імовірну блокаду регіону.

Крім того, окупанти «легалізували» наркобізнес на Херсонщині. Місцевим жителям обіцяють «відсоток із прибутку та посади в адміністраціях».

Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні почали відбирати квартири. У житло, яке залишили городяни, виїхавши на підконтрольну Україні територію, окупаційна влада вирішила заселяти своїх «переселенців».

Відомо, що окуповану Херсонщину покинув кожен п'ятий мешканець. Росіяни не дозволяли робити офіційних «зелених коридорів», тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали.

Із минулого тижня російська військова техніка з Криму стягується на кордон із Херсонщиною. Концентрацію військових зафіксовано біля села Філатівка.

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