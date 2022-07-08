Переломний момент у війні вже починається, – Подоляк

Росіяни беруть оперативну паузу через значні втрати – як у живій силі, так і в техніці. Ворожій армії якось усе це потрібно довозити, а логістика в них налагоджена не дуже добре. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю «24 каналу».

Подоляк зазначив, що упродовж останнього тижня українські військові знищили 16 позицій, де розміщувалися російські казарми та склади з боєприпасами.

«Безумовно, певний перелом війни вже починається. Все тому, що ми доводимо, що будемо атакувати саме складські місця та центри оперативного управління армійськими структурами», – запевнив радник Офісу президента.

Важливим аспектом, щоб цей «злам» був відчутний є кількість зброї, яка буде на лінії фронту. За словами Подоляка, разом з тим, як зброя надходить Україні, російська армія має усе більше панічних настроїв. Хоча ворог й так деморалізований через те, що «їх масово утилізують».

Ранше міністр оборони Олексій Резніков розповів про своє бачення трьох сценаріїв закінчення війни, у кожному з яких Росія програє.

Нагадаємо, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.