Кремль озвучив нову ціль війни в Україні

Лавров сказав, що тепер російська армія отримала завдання «демілітаризувати» південь України

Росія відкрито заявила про бажання захопити ще більше території України. Тепер йдеться не лише про окупацію «Л/ДНР» заявив глава МЗС країни-окупантки Сергій Лавров, якого цитують прогандистські ЗМІ.

«Зараз географія інша. Це далеко не тільки «ДНР» і «ЛНР», це ще й Херсонська область, Запорізька область і ряд інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно і наполегливо», – сказав глава МЗС Росії.

Лавров також пояснив, що збільшення апетитів господаря Кремля Путіна пов’язане з постачанням Києву ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars.

«Що стосується спеціальної військової операції та географічних координат, президент Росії Володимир Путін сказав дуже чітко – денацифікація, демілітаризація у тому сенсі, щоб не було жодних загроз нашій безпеці, військових загроз з території України. Це завдання і залишається...» – зазначив він.

Раніше Лавров заявив, що знищуючи Україну і вбиваючи тисячі мирних мешканців, Росія домагається «припинення кричущої дискримінації та геноциду росіян та усунення роками створюваних США та їх сателітами на території України прямих загроз безпеці Російської Федерації».

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